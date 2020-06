Mediaset: Tribunale Milano rigetta appello di Vivendi contro MFE

Milano, 19 giu. (askanews) - Respinto l'appello di Vivendi contro la decisione del Tribunale di Milano che lo scorso febbraio aveva dato via libera al progetto MFE, la creazione della holding di diritto olandese in cui Mediaset intende far confluire tutte le sue attività italiane e spagnole. Lo si apprende da fonti finanziarie.Lo scorso 3 febbraio il giudice del Tribunale civile di Milano, Elena Riva Crugnola, aveva dato ragione a Mediaset e respinto tutti i ricorsi cautelari presentati da Vivendi e dal trust Simon contro le decisioni adottate dalle assemblee degli azionisti del Biscione del 4 settembre 2019 e del 10 gennaio 2020 per il piano MFE.