Mediaset: titolo rimbalza (+5%) con no Francia e idea cedola

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Seduta di forte rimbalzo in Piazza Affari per Mediaset, ora Mfe: il titolo categoria B che rappresenta meglio i movimenti di Borsa sale del 5% a 1,2 euro dopo i minimi recenti a 1,09, mentre la categoria A (assegnata ai detentori del Biscione di lungo periodo) cresce del 10% a 0,83 dopo i livelli più bassi dei giorni scorsi a quota 0,72. Secondo gli operatori, a premiare Mfe la conferma che il gruppo non ha presentato offerte in Francia per i 'piccoli' canali televisivi messi in vendita da Tf1 e M6, ma anche le attese sul dividendo da parte degli analisti finanziari. La pubblicazione dei risultati annuali del Biscione, che guarda sempre a dossier internazionali, è comunque molto lontana, a fine aprile. (ANSA).