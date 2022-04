Mediaset: titoli corrono in Borsa, bene anche Espana

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Ottima seduta per i titoli Mfe-Mediaset in Borsa il giorno dopo l'annuncio di distribuzione del dividendo e i dati positivi della pubblicità nel primo trimestre dell'anno. Il titolo Mfe A sale del 7% a 0,57 euro, le azioni Mfe B crescono del 5% a 0,88 euro dopo il calo di ieri. Bene anche il titolo Mediaset Espana a Madrid, che sale del 4% a 4,2 euro anche sulla considerazione che gli azionisti che aderiranno all'Opas lanciata dalla stessa controllante Mfe, ottenendo in cambio anche azioni A del Biscione di nuova emissione, incasseranno il dividendo tornato dopo sei anni di assenza. In rialzo a Francoforte dell'1,8% Prosieben, della quale Mfe è ampiamente il primo azionista, che guarda anche all'assemblea di giovedì prossimo, dalla quale comunque non sono attese particolari novità dopo che il Biscione ha deciso di non presentare propri candidati per il Consiglio di sorveglianza della società media tedesca. (ANSA).