Mediaset: Pier Silvio Berlusconi, conti 2022 molto positivi

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - "Siamo molto soddisfatti di come abbiamo chiuso il 2022: vista la situazione è molto positivo". Lo afferma Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, a proposito dei conti del gruppo che saranno approvati ufficialmente in primavera. Il suo giudizio si riferisce "in particolare all'ultima riga", cioè quella dell'utile, chiarisce Pier Silvio Berlusconi a chi gli chiede se si parla solo di ricavi o dei conti dell'anno nel suo complesso. "In giugno abbiamo visto un calo importante e siamo intervenuti con un taglio ulteriore dei costi, ma con i mondiali del Qatar (trasmessi dalla Rai, Ndr.) abbiamo riscontrato un budget identico a quello dell'anno precedente", aggiunge l'a.d.di Mediaset a margine di una conferenza stampa sullo sviluppo digitale del gruppo. "Noi siamo azionisti di lungo periodo" e, dopo l'avvio della fusione con Mediaset Espana ampiamente controllata, "oggi di una fusione con Prosieben non si può parlare", aggiunge Pier Silvio Berlusconi, con il Biscione che detiene quasi il 30% del gruppo tedesco e che sta convertendo in azioni anche la parte detenuta in derivati. "Ora la collaborazione con il management appare migliore", aggiunge l'.a.d. di Mediaset in una conferenza stampa sullo sviluppo digitale del gruppo, "ma la strumentalizzazione politica per la nostra presenza in Germania è fortissima. Siamo sempre indicati come il gruppo di Silvio Berlusconi, anche se posso assicurare che mio padre non si occupa certo di Prosieben e nemmeno di televisione in Italia", conclude Pier Silvio Berlusconi. (ANSA).