Mediaset, P.S. Berlusconi: con Mfe 107 mln sinergie e risparmi

Milano, 7 giu. (askanews) - "E' con soddisfazione che annunciamo di aver costituito 'Mfe-MediaForEurope' che ha l'obiettivo di creare valore e sviluppo e diventare la Casa di un grande broadcaster europeo". Lo ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, che ha annunciato oggi la nascita, attraverso un'operazione di fusione tra Mediaset spa e la controllata Mediaset España della nuova holding internazionale del gruppo."Abbiamo parlato del nostro progetto internazionale circa un anno fa e da allora ci abbiamo lavorato costantemente. Ora siamo pronti: abbiamo individuato un nuovo modello operativo che creerà efficienza e sviluppo. E oggi, in un mondo di competizione globale, creare un gruppo editoriale con dimensioni adeguate che parli al pubblico europeo diventa un fattore cruciale per il futuro", ha affermato Pier Silvio Berlusconi.L'Ad di Mediset ha spiegato che sarà "un'operazione amministrativamente complessa ma che fornirà, da subito, vantaggi molto evidenti agli azionisti che ci seguiranno. Abbiamo già individuato 107 milioni all'anno di sinergie e risparmi che raggiungeremo entro il 2023: e questo, comunque vadano i mercati, è un vantaggio per tutti gli azionisti"."In più, MediaForEurope, una volta completata l'operazione, effettuerà un buy back di azioni proprie per 280 milioni di euro ed entro il 2019 distribuirà un dividendo di 100 milioni di euro".