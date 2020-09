Mediaset: in Borsa consolida rialzi. Attesa per Agcom su Vivendi

Milano, 8 set. (askanews) - Seduta volatile per Mediaset a Piazza Affari, dopo il rally delle ultime sedute sulle speculazioni del mercato di un possibile accordo con Vivendi per mettere a fine alla lunga disputa legale apertasi sul caso Premium. Il titolo, nel giorno del cda sulla trimestrale, ha comunque retto alla pioggia di vendite che hanno colpito i listini e ha chiuso in rialzo dello 0,44% a 1,838 euro, sui massimi da fine aprile.I conti, che saranno diffusi domattina prima dell'apertura di Borsa, sono all'odg della riunione odierna del board che, tuttavia, rappresenta anche la prima dopo lo stop al progetto MediaForEurope, a seguito dei verdetti dei Tribunali di Madrid e Amsterdam a favore di Vivendi, e soprattutto dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue, che ha aperto nuovi scenari non solo per Mediaset ma per l'intero panorama media e tlc italiano ed europeo. Scontato quindi che nel corso del cda oltre ai risultati ci sia quantomeno una informativa sugli sviluppi della situazione che si è venuta a creare.Per domani è convocato un consiglio di Agcom che dovrà discutere il da farsi dopo la sentenza europea che di fatto ha bocciato la normativa italiana che impediva l'incrocio tra Mediaset e Tim, facendo rientrare Vivendi in possesso dell'intero suo 29,9%, dopo che una quota del 19,9% era stata congelata in un trust senza diritti di voto, avendo la società francese già una quota del 23,4% di Telecom e quindi contravvenendo, secondo l'Agcom, alle previsioni del Tusmar. E' possibile che già domani il consiglio dell'Authority prenda una decisione a riguardo.Dopo Mediaset, intanto, anche la Rai, secondo indiscrezioni di stampa, vuole sedersi al tavolo delle trattative sulla nascita della società della rete unica e la questione potrebbe già essere sul tavolo del cda di viale Mazzini di giovedì.