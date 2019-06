Mediaset: corre in Borsa (+3%)

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - Seduta di acquisti in Piazza Affari per Mediaset nel giorno del Cda sull'operazione internazionale da tempo allo studio del Biscione: il titolo è salito del 3% finale a 2,69 euro. Molto bene Mediaset Espana che ha chiuso in crescita dell'8,6% a 6,9 euro sull'ipotesi che possa essere consolidata con la 'casa madre', all'interno di un'operazione che dovrebbe vedere la costituzione di un'holding in Olanda anche per facilitare le alleanze internazionali. Che potrebbero partire dalla tedesca Prosieben (+1,6% a Francoforte), della quale Mediaset ha acquistato recentemente quasi il 10%.