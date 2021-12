Mbda: Mariani, si chiude un anno di grandi successi

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Il 2021 "si sta concludendo nel migliore dei modi, per il gruppo e per Mbda Italia": "E'un anno che tutta Mda si appresta a chiudere con grandi successi", dice Lorenzo Mariani, executive Group Sales & Business Development director di Mbda e managing Director di Mbda Italia, tracciando un bilancio in occasione di un incontro informale: "I numeri non sono ancora autorizzato a darli ma gli eventi sono stati positivi, ed è stato l'anno dei programmi di collaborazione", dice, ricapitolando accordi, programmi commerciali (come per il Qatar, e negli Emirati, tra gli altri), e nuovi sviluppi (come con la Marina per per il missile Teseo). "E' stato un anno ricco di consegne e queste consegne si riflettono postivitamente anche nei conti di Mbda Italia". E, aggiunge, "abbiamo buone notizie sul lato degli organici", aggiunge Mariani: "Abbiamo sfiorato i 1.600 addetti e ci apprestiamo ad avviare un 2022 in cui contiamo di aumentare il nostro organico di altre 100 unità: non è una ambizione, è una necessità per tutti i programmi che dobbiamo svolgere e tutte le cose che abbiamo da fare". L'aumento di organico incide su sedi e stabilimenti: procedono i lavori di progetto di modernizzazione dello stabilimento del Fusaro, un progetto che è avanzato, è avanzato molto, e ci prenderà ancora nel 2022 per terminarlo": uno stabilimento "che si è mostrato eccellente nelle deliveries". "Allo stesso tempo abbiamo preso decisioni importanti per altri due stabilimenti a Roma con un accordo per l'acquisto dello stabilimento uscendo da un regime di affitto. Ed allo stesso tempo abbiamo raggiunto l'accordo con Leonardo per l'acquisto dello stabilimento di La Spezia, che sta crescendo moltissimo, grazie a Teseo, grazie al Marte, grazie a molte attività per il Qatar. Abbiamo pensato che la prima cosa da fare era acquistare il sito, una volta acquistato penseremo a come ingrandirlo e ad ottimizzarlo, e continuare nella crescita che ci sta caratterizzando". (ANSA).