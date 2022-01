Mazzoncini (A2A): 'Primo anno del piano 2021-2030 superiore alle aspettative'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Il primo anno del Piano Industriale 2021-2030 è stato significativamente superiore alle aspettative sia da un punto di vista di risultati industriali che economici, con un impegno quotidiano nel perseguimento degli 2 obiettivi Esg che ci siamo dati. Facendo leva su una forte capacità di crescita dimostrata da tutte le business unit del Gruppo, abbiamo deciso di aumentare ulteriormente gli investimenti destinando 18 miliardi alla transizione ecologica". Lo dice Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, nel commentare l'aggiornamento del piano industriale. "L’aggiornamento prevede di anticipare di 10 anni l’obiettivo comune di emissioni zero, ampliare ulteriormente la nostra presenza in Italia e stabilire nuovi e ancora più ambiziosi target di business. Puntiamo a essere protagonisti del processo di decarbonizzazione del Paese, grazie alla nostra capacità di poter garantire sia energia elettrica rinnovabile sia molecole sostenibili come idrogeno e biometano, in linea con quanto previsto dalle direttive europee", dice ancora Mazzoncini.