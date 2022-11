Maurizio Savoncelli partecipa al convegno sulla formazione alla Camera dei Deputati

(Adnkronos) - La formazione e l'aggiornamento delle competenze sono elementi cardine per la Categoria dei Geometri al fine di garantire la massima efficienza delle prestazioni professionali anche in ottica di trasformazione digitale e crescita del Paese. Per sostenere il punto di vista sulla formazione, il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Maurizio Savoncelli è tra i relatori del convegno “Il futuro della formazione per lo sviluppo del Sistema Paese: dall'istruzione alla trasformazione digitale 4.0” in programma mercoledi 30 novembre 2022 nella Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati.

Tra i relatori del convegno i vertici di diverse aziende e associazioni di categoria, tra cui citiamo: Tiziano Treu, presidente del CNEL; Antonio Parente, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione UE; Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni; Federico Visentin, presidente di Federmeccanica; Claudio De Vincenti, dell'European House Ambrosetti; Massimo Giansanti, presidente di Confagricoltura; Andrea Malacrida, amministratore delegato di Adecco; Andrea Violetti, direttore generale del Gruppo Farchioni; Alberto Biraghi, presidente della piccola industria di Confindustria Piemonte.

Inoltre, per le istituzioni: on. Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione attività produttive; on. Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, scienza e istruzione; on. Alessandro Giglio Vigna, presidente della Commissione Politiche UE; on. Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro.

L'obiettivo del convegno è mantenere elevata l'attenzione nelle istituzioni riguardo l'importanza della formazione, sottolineando il suo ruolo centrale per il futuro dell'economia del Paese.

L'appuntamento è promosso da Radio Parlamentare, condotto da Cristina Del Tutto e commentato da Francesco Vecchi, conduttore di Mattino Cinque.