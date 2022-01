Mattel:conquista licenza per principesse Disney, +8,95% a Ny

(ANSA) - NEW YORK, 26 GEN - Le principesse di Walt Disney, così come i protagonisti di Frozen, tornano da Barbie. Mattel si è aggiudicata la licenza per produrre giocattoli legati ai popolari personaggi del colosso di Topolino dopo averla persa nel 2016, quando se l'era aggiudicata la rivale Hasbro, in quello che era stato uno schiaffo finanziario e simbolico in un momento di turbolenza in casa Mattel. L'annuncio spinge i titoli Mattel che salgono a Wall Street dell'8,95%. I nuovi giocattoli saranno in vendita dal 2023 e le loro attività saranno gestite dalla stessa squadra di Mattel che ha curato il rilancio di Barbie. (ANSA).