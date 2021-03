Mattarella,collaborare e liberarsi da retorica del declino

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "L'uscita dai mesi terribili dell'emergenza, segnata da lutti, sofferenze e gravi problemi economici e occupazionali, sarà più rapida ed efficace nella misura in cui sapremo liberarci dalla retorica del declino e, attraverso la collaborazione tra le diverse realtà del Paese, saremo capaci di esprimere e realizzare idee originali, progetti innovativi e visioni lungimiranti". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo evidenzia in una lettera al direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, letta in apertura del convegno sul nuovo formato del quotidiano e le altre novità editoriali lanciate dal gruppo. (ANSA).