Mase, la verde sfonda quota 2 euro al litro

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Sfonda la soglia dei 2 euro al litro la quotazione della benzina indicata dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con la media settimanale - dal 18 al 24 settembre - dei prezzi nazionali dei carburanti in modalità self. In particolare, la verde ha raggiunto 2,001 euro al litro in modalità self con un aumento di 0,4 centesimi e una variazione del +0,23% rispetto alla settimana precedente mentre per il gasolio, salito a 1,938 euro al litro, l'aumento è stato di 1,4 centesimi (+0,74%).

Quanto alla media dei prezzi nazionale sulla rete autostradale, pubblicata dal ministero delle Imprese e del made in Italy, la benzina in modalità self ha raggiunto i 2,078 euro al litro mentre il prezzo medio del gasolio è 2,024 euro al litro. La regione con la verde più costosa risulta la Liguria a 2,023 mentre la più economica è nella Marche a 1,985 al litro. Al top la pronvincia di Bolzano con la benzina a 2,035 euro al litro. (ANSA). .