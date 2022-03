Marittimi Toremar a sindacati: 'Richiesta urgente per convocazione assemblea'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Tutte le unità navali della Toremar informano di aver inviato alle organizzazioni sindacali una richiesta urgente per la convocazione di una assemblea sindacale a bordo al fine di conoscere la reale situazione in merito all'assurdo comportamento del Ministero dello Sviluppo Economico- Mise per la definizione di un accordo tra la Cin spa e Tirrenia in Amministrazione Straordinaria che dovrà essere siglato tassativamente entro il 31 Marzo 2022". Ad affermarlo in una nota sono gli equipaggi della Toremar spa. "Gli equipaggi - sottolineano - ritengono fondamentale la firma del sopra richiamato accordo per la riuscita del piano concordatario depositato da Moby spa e Cin spa (Società del gruppo Onorato), e sono consapevoli che il mancato raggiungimento di un accordo potrà portare al fallimento delle due Società e di conseguenza grossissime ripercussioni, specialmente nel campo occupazionale anche nelle controllate dal gruppo Onorato, come in questo caso la Toremar spa".