Arti marziali e sport da combattimento, l'ex olimpionico di judo: "Il governo non lavora solo per il calcio"

C’è tutto un mondo, quello delle arti marziali, che vuole tornare sul tatami. Però, neppure Felice Mariani, un ex grande interprete dello judo che il mondo dello sport ha nelle ultime elezioni prestato alla politica - ora è deputato del M5s – è in grado di tranquillizzare l’ambiente. “A tutti gli amici che mi chiedono lumi sull’argomento sono costretto a rispondere, purtroppo, con la stessa frase: la tua è una domanda da 100 milioni”. Non che l’argomento non gli stia a cuore, anzi, ma “il governo”, ha spiegato l’ex medaglia bronzo alle olimpiadi di Montréal 1976, “è impegnato – e non è una critica - a risolvere prima di tutto il problema calcio”.

Perché, ha commentato Mariani, “il football è un’industria che occupa decine di migliaia di lavoratori”. Secondo il deputato, proprio grazie allo sdoganamento della serie A potrebbe aprirsi uno spiraglio anche per gli sport da contatto (judo, jujitsu, karatè, solo per fare qualche esempio), perché, ha detto, “non si può dire che nel calcio non ci sia contatto”. L’ex azzurro spende qualche soldo di ottimismo, ma ovviamente non scommette tutto quel che ha in saccoccia, perché “tutto dipende da come si evolve la curva del Covid-19”. Così è per tutto e tutti.

Se l’atteso via ci sarà, sarà necessario tenere conto delle linee guida suggerite dal governo attraversò il rapporto tecnico e scientifico “Lo sport riparte in sicurezza” trasmesso dal CONI e dal CIP al Ministro per le politiche giovanili e lo Sport lo scorso 26 aprile 2020, redatto con la collaborazione del Politecnico di Torino, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. “Da giorni sto sensibilizzando, ascoltato, tutti movimenti politici presenti nel Parlamento: perché lo sport non ha un colore politico definito. Tutti auspicano una ripresa, certo sarà necessario applicare tutte le cautele necessarie sia negli allenamenti che nelle gare. L’importante, dicono tutti, è che si torni sul tatami”.

Dello stesso parere sono i ‘maestri’ italiani. “A mio avviso, il governo dovrebbe tenere conto anche di come stanno agendo gli altri paesi europei, ma sarebbe anche opportuno valutare la situazione che si è venuta a creare in ciascuna regione italiana: perché quel che è accaduto a Milano con il Covid-19, solo per fare un esempio, non è neppure lontanamente paragonabile a quello che si è potuto registrare in Sardegna”, ha detto Antonello Corona (gestisce una palestra di arti marziali a San Gavino, Sardegna).

In effetti, le regioni che dovrebbero uscire per prime dalle ambasce del Sars-CoV-2 dovrebbero essere le due Province autonome di Bolzano e Trento, rispettivamente il 21 e 22 maggio. Bene anche la Calabria (22 maggio), seguita da Umbria (23 maggio), Sardegna (24), Basilicata (26) e Valle d'Aosta (29), si legge nell’Ansa. “Per gli amatori, che poi sono l’80 per cento dei praticanti, questi sono numeri importanti”, ha spiegato a Tiscali Notizie Giuseppe Soma, della direzione nazionale dell’Acsi, “ecco perché il governo dovrebbe emanare al più presto le norme che in tempi di Covid saranno senz’altro necessarie per regolare le attività di palestra, altrimenti questo mondo, costruito attorno a SSD e ASD, rischia il collasso”.

Soma, ha anche spiegato che il tanto temuto Documento Valutazione Rischi (DVR) sarà necessario solo se le palestre hanno dipendenti a tempo indeterminato, inoltre anche le ASD potranno accedere ai prestiti quinquennali previsti dal governo a tassi agevolati, proprio per garantire la sopravvivenza di queste realtà. E già questa potrebbe essere una soluzione, sia pur temporanea, utile.

Ci sarà senz’altro la necessità di ‘aggiornare’ le palestre e questo farà lievitare i costi di gestione. “Le arti marziali e la difesa personale potrebbero ridecollare - anche se si dovesse ottenere la riapertura a giugno si profilano le vacanze estive - solo ad ottobre. Con le problematiche del caso: non si può ancora sapere se le famiglie considereranno la palestra una spesa da tagliare”, ha sostenuto di recente in una intervista rilasciata a Tiscali Angelo Sanna, palestra a Sorso (Sardegna). Tutto il settore aspetta le decisioni del governo con il fiato sospeso.