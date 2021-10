Margiotta (Confsal): 'Contrattazione collettiva promuova cultura impresa e lavoratore'

Roma, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "La contrattazione collettiva deve prevedere un reciproco riconoscimento tra chi crea il lavoro e chi lo svolge. E' un principio che ci porta a promuovere la cultura dell'impresa e della persona". A dirlo oggi Angelo Raffaele Margiotta segretario generale Confsal, intervenendo al primo Forum #IlLavorocontinua organizzato dal fondo interprofessionale Fonarcom, insieme con Cifa e Confsal. "Su questa base - sottolinea - possiamo implementare la contrattazione. La contrattazione per sostenere lo sviluppo dell'impresa e la tutela lavoratore che deve puntare alla professionalizzazione di quest'ultimo". "Qualsiasi sia - spiega - il livello di inquadramento ci deve essere una base di acquisizione di competenze digitali e cerchiamo di dare una guida per chi lavora e per chi deve ancora lavorare. Sul versante della formazione abbiamo la consapevolezza che serve l'aggiornamento delle competenze". "Lo sforzo che facciamo - avverte - è affinché la formazione professionale continua e superiore venga vista in un sistema complessivo perché il fabbisogno professionale è altissimo".