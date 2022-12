Manovra: Spi-Cgil, il 16 dicembre manifestazione dei pensionati

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Il governo taglia la rivalutazione delle pensioni, si accanisce contro uomini e donne che hanno lavorato duramente per una vita versando tutti i contributi e smonta una conquista del sindacato senza alcun confronto. Non possiamo restare fermi di fronte ad un grave e pesante attacco ai diritti di milioni di pensionati e per questo il prossimo 16 dicembre saremo in piazza Santi Apostoli a Roma per manifestare tutto il nostro dissenso". Lo annuncia lo Spi, il sindacato dei pensionati della Cgil che scende così in piazza. "Il governo tratta i pensionati come un bancomat", attacca il sindacato aggiungendo che la manifestazione nazionale del 16 dicembre "è da considerarsi solo l'inizio di un lungo percorso di mobilitazione". (ANSA).