Manovra, Salvini convoca di nuovo le parti sociali il 6 agosto

Roma, 1 ago. (askanews) - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, convoca di nuovo le parti sociali il 6 agosto al Viminale per discutere sulle prossime azioni di politica economica del governo. L'incontro seguirà quello del 15 luglio tra il vicepremier, i sindacati e le imprese."Cari presidenti, cari segretari - scrive Salvini in una lettera ai leader dei sindacati e delle organizzazioni imprenditoriali - considerato che la netta maggioranza di voi ha dato la propria disponibilità a continuare la giornata di lavoro il 6 agosto, vi confermo che il tavolo di lavoro, avviato il 15 luglio, proseguirà al Viminale martedì 6 agosto a partire dalle ore 10 fino alle ore 15 circa"."Naturalmente - aggiunge il vicepremier - potremo sentirci o incontrarci successivamente con chi non potrà partecipare alla riunione. Vi ringrazio per i contributi di idee e per il tempo dedicato".