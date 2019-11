Manovra, Manconi: 'Stato tuteli imprenditori da giganti del web'

Roma, 28 nov. (askanews) - "Le cifre emerse dallo studio sui giganti dell'e-commerce sono clamorose. I commercianti del nostro Paese si trovano in una condizione di svantaggio sempre più evidente dovendo far fronte a una concorrenza sempre più sleale. Un intervento del governo per rendere la situazione più equa è necessario e urgente: da tempo stiamo invocando l'introduzione di una digital tax che tuteli le imprese che pagano le tasse senza ricorrere a sotterfugi. Lo Stato tuteli gli imprenditori dai giganti del web". Così il presidente dell'Associazione Nobilita, Gabriele Manconi.