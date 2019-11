Manovra, Gualtieri: non facciamo opposizione al posto di Salvini

Roma, 3 nov. (askanews) - "Mi sorprende una maggioranza che sembra fare propaganda contro la propria legge di bilancio. Anche perché, come è noto, era il frutto di un lavoro collegiale ampiamente condiviso". Lo afferma il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in un'intervista a La Stampa in cui rivendica il lavoro fatto per evitare l'aumento dell'Iva sul quale non c'è mai stata "una proposta credibile" da parte di Salvini e "per questo dovremmo evitare di fare opposizione al posto suo".Commentando gli attacchi esterni ed interni alla maggioranza sulle misure della legge di bilancio, Gualtieri sottolinea che "la manovra riduce le tasse per quasi 27 miliardi, mentre alcuni pare facciano del loro meglio per convincere gli italiani che le aumentiamo"."Lei ricorda una proposta credibile da parte di Salvini per bloccare l'aumento dell'Iva? - prosegue - Io no, non ne ho lette sui giornali. Lui ha gettato la spugna ad agosto perché sapeva quanto sarebbe stato difficile fare questa legge di bilancio. Noi invece ci siamo riusciti in poche settimane, per questo dovremmo evitare di fare opposizione al posto suo"."Adesso la legge di bilancio approda in Parlamento, che è sovrano e potrà modificare e migliorare il testo, a saldi invariati - rileva il Ministro - Noi incoraggeremo questo lavoro della maggioranza e ascolteremo le opposizioni, così come dialogheremo con le forze sociali e produttive e con i settori toccati dalle misure. Abbiamo voluto concludere la fase di preparazione proprio per consentire al Parlamento di svolgere pienamente il proprio compito contrariamente a quanto è avvenuto l'anno scorso. D'altronde io per primo sono consapevole che alcune misure richiedono approfondimento e miglioramenti".