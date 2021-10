Manovra, Gentiloni: bene Draghi, non è il tempo della stretta

Roma, 31 ott. (askanews) - Non anticipa giudizi sul piano di Bilancio approntato dal governo Draghi, "stiamo valutando e daremo il nostro parere su tutti e 27 i piani tra circa 20 giorni", ma a margine del G20 di Roma, il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni ha mostrato di condividere pianamente lo spirito della manovra espresso dal presidente del Consiglio. "Credo che le parole con cui Mario Draghi ha presentato la manovra, sul fatto che bisogna dare ancora sostegno all'economia, siano pienamente condivisibili e che riflettono l'impostazione europea - ha detto - di rendere i sostegni più mirati, ma che non è il tempo della stretta"."L'Italia - ha aggiunto - è sempre stata un partner fondamentale dell'Ue, certo con un presidente come Mario draghi ha una autorevolezza e una reputazione molto importanti".