Manovra, Franceschini: rimodulazione Iva? Il tema non c'è più

Roma, 2 ott. (askanews) - "Non capisco queste polemiche, perché si continui a discutere di un tema che non c'è più". Così il ministro dei beni culturali, Dario Franceschini, rispondendo a chi chiedeva sulla netta chiusura di M5s a qualsiasi rimodulazione delle aliquote Iva."Era scritto nel programma di governo che non ci sarebbe stato l'aumento dell'Iva". La rimodulazione "era tra le varie ipotesi ma è stata accantonata. Evitiamo polemiche", ha sottolineato il ministro.