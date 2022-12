Roma, 20 dic. (askanews) - "Se il Parlamento ritenesse di non modificare la manovra, per il Ministero dell'economia e delle finanze va benissimo il testo già approvato in Consiglio. Con quello si andrà in Aula e su quello sarà posta la fiducia, con l'eccezione della riformulazione sul Pos". Lo fanno sapere fonti del Mef, mentre permane lo stallo nei lavori della Commissione bilancio della Camera.