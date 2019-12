La Manovra come una guerra: Mattarella preoccupato per la tenuta del governo

Una giornata iniziata male, malissimo, con lo scontro frontale tra Pd e Iv sulla manovra economica, mentre l’M5S punta i piedi su tutto il resto, sembrava essere finita benino, se non bene. “L’accordo c’è, abbiamo chiuso su tutto” dice il ministro ai Rapporti con il Parlamento Federico D’Inca. Il guaio è che non è vero. Il vertice di maggioranza, che si tiene a palazzo Chigi, inizia di mattina, ma sembra non finire mai. E a sera, mentre le delegazioni dei quattro partiti della maggioranza ancora discutono sulle misure, ecco l’ennesima, dura, drammatizzazione. Invece di una conferenza stampa del premier, del ministro dell’Economia Gualtieri e dei capo-delegazione dei quattro partiti per illustrare i contenuti della manovra – così sognava di fare e aveva già dato disposizioni il portavoce del premier, Rocco Casalino – ecco che il presidente del Consiglio molla il tavolo e sale al Colle. Il Capo dello Stato è preoccupato, molto preoccupato, per le liti perenni interne alla maggioranza di governo, e ne chiede ‘conto a Conte’.

Quando tutto traballa

Conte, a sera, sale da Mattarella: il Colle è preoccupato della solidità del governo e dell’iter della manovra. Il quale, nel corso dell’incontro – definito dalle fonti vicine a entrambe le parti – “interlocutorio” – si sforza di rassicurare il presidente della Repubblica: “va tutto bene, sono ottimista”. Ma Mattarella non è per niente ottimista: la maggioranza fa acqua da tutte le parti e su tutti i dossier, i tempi stessi dell’approvazione in Parlamento della manovra, come vedremo, sono a rischio, e il Capo dello Stato ha fatto nascere il governo giallorosso proprio per ‘mettere in sicurezza’ i conti del Paese e i risparmi degli italiani. Se il governo salta sulla manovra o non riesce a portarla a termine entro il 31 dicembre, le conseguenze sarebbero incalcolabili, non solo come danno d’immagine, per il Paese. Mattarella rinfresca la memoria a Conte, il premier incassa, si aspettava la ‘lezione’.

Matteo Renzi evoca lo spettro del voto anticipato

Il problema sono gli attriti continui tra Pd e M5S sulle misure, ma soprattutto l’azione di interdizione di Italia Viva di Matteo Renzi, il quale – dopo aver detto, solo il giorno prima, “ci sono il 50% di probabilità di andare a votare presto” – ieri ha rincarato la dose: “Non vorrei votare ma se siamo costretti...”. In sovrannumero, escono le indiscrezioni di un incontro riservato, nella villa di Denis Verdini, tra lui e Matteo Salvini, smentito con scarsa convinzione. E di cosa possono aver parlato, Renzi e Salvini, se non di elezioni anticipate? Salvini le vincerebbe, Renzi riporterebbe una pattuglia dei suoi senza farsi sfiancare dalle inchieste giudiziarie e senza farsi mettere nel sacco da una legge elettorale che, rispetto al Rosatellum (che piace molto a Salvini) lo penalizzerebbe con varie forme di sbarramento di certo ben più alte del 3% attuale. La piccata replica arriva dal vicesegretario del Pd, Andrea Orlando (“Siamo tutti pronti al voto, quello che dobbiamo chiederci è se è utile al Paese”), ma tra Italia Viva e Pd è uno stillicidio, un tira e molla infinito sulle misure da adottare, con distanze maggiori che tra Pd e 5Stelle.

L’accordo sulle tasse si risolve in un rinvio al 2020

Eppure, tra minacce di crisi di governo, scontri furibondi e bracci di ferro fino all'ultimo centesimo delle risorse, in realtà, ieri, nel vertice infinito di palazzo Chigi (iniziato la mattina e terminato, appunto, la sera) la maggioranza sigla quella che dovrebbe essere l'intesa finale sulla manovra. Slitta a luglio e si riduce da 50 a 40 centesimi al chilo la tassa sulla plastica mentre partirà da ottobre la ‘sugar tax’, due tasse che Iv voleva abolire, il Pd tenere, M5S scrollava le spalle e allora ecco il classico rinvio ‘all’italiana’: di farle entrare a regime se ne parla nel corso del 2020, che poi stai a vedere quale governo sarà in carica, allora. Ma volano parole grosse, la rottura è a un passo e solo a sera si sigla l'intesa. Inoltre, i dettagli tecnici e le coperture sono tutte da definire: a tre settimane dalla fine dell'anno, in Parlamento non si è fatto ancora un singolo voto sulla legge di bilancio. E se alle fibrillazioni di maggioranza che possono far saltare il banco si somma il rischio di un esame ‘compresso’ della legge di bilancio, ecco che si chiarisce l’altra preoccupazione del Capo dello Stato: il rischio che vengano violate le “prerogative del Parlamento” di cui egli stesso è garante. Infatti, i tempi sono tanto stretti che le modifiche saranno probabilmente concentrate tutte al Senato, dove la manovra andrà all’esame dell’aula lunedì.

Il nastro di un vertice infinito iniziato alle 9 e finita alle 22

La Camera rischia di non toccare palla: l'opposizione già protesta e minaccia ricorsi, la stessa maggioranza sul punto è spaccata. All'intesa sul merito lavora Roberto Gualtieri, che – giusto per riavvolgere il nastro della giornata - alle 7 del mattino è al ministero dell'Economia, per mettere a punto con i tecnici del Mef e della Ragioneria le misure da portare al tavolo di maggioranza. Quando, poco prima delle 9, arriva trafelato a Palazzo Chigi, i rappresentanti dei partiti lo attendono già da un'ora. Giuseppe Conte si affaccia a salutare i presenti prima di un incontro già programmato con l'inviato Onu in Libia Ghassan Salamè, li invita a lavorare insieme “a un ulteriore sforzo per abbassare le tasse”. Ma il clima si surriscalda subito. Gualtieri porta in dote tra i 350 e i 400 milioni di nuove coperture ma spiega anche che non si possono tutti destinare a eliminare le tasse sulla plastica e sullo zucchero, come vorrebbe Italia viva. Al tavolo per il Pd ci sono Dario Franceschini e Antonio Misiani, per Iv Teresa Bellanova, Luigi Marattin, Davide Faraone e, nel pomeriggio, anche Maria Elena Boschi. Gli ex compagni di partito iniziano a litigare. “Dite di no solo perché non volete darla vinta a Renzi” accusano da Iv. “Meglio usare le risorse in più per aumentare il taglio delle tasse sul lavoro”, ribattono i Dem.

Pd e Italia Viva se le danno di santa ragione tutto il giorno

Il M5s con Laura Castelli chiede che “si aumentino i fondi ai Vigili del fuoco”, ma anche che la tassazione sull’Ires non si tocca e qui si apre uno scontro nello scontro col Pd. Dopo due ore di riunione, i renziani si alzano dal tavolo in modo polemico. La riunione viene dichiarata sospesa: nessuno sa quando si riprenderà. Le parole si fanno di fuoco, gli animi si accendono mentre, alla Camera, vanno avanti le votazioni sul decreto fiscale come se nulla fosse. Il Pd accusa Iv di voler fare un favore “alle multinazionali come la Coca Cola”. Teresa Bellanova ribatte che sono i Dem, per un puntiglio, a far rischiare il “disastro occupazionale” nelle aziende della plastica e delle bevande con zuccheri aggiunti. Marattin svela che al tavolo di maggioranza Misiani ha proposto solo di anticipare da luglio a gennaio il taglio delle tasse sul lavoro, senza aumentare i soldi. Misiani accusa Marattin di aver suggerito di sottrarre 250 milioni alle risorse per il taglio del cuneo fiscale, in pratica di togliere soldi dalle tasche dei lavoratori. “Il Pd ha una visione sovietica dell'economia”, attacca il deputato di Iv. Insomma, si balla sull’orlo della rottura. In ballo, peraltro, ci sono risorse assai limitate, su una manovra che conta, in totale, circa 30 miliardi, di cui 24 se ne sono belli che andati per disinnescare le clausole di salvaguardia. Ma in gioco, sullo sfondo, c'è la sorte dello stesso governo. Il vertice riprende e prosegue a singhiozzo: il ministro Federico D'Incà, come detto, prova a sdrammatizzare e a metà pomeriggio annuncia l'intesa, ma in realtà si tratta ancora per ore. Matteo Renzi, intanto, in un'intervista tv definisce “una follia” le tasse su plastica e bibite zuccherate. Fa l'elenco delle liti altrui, quelle “tra Pd e M5S”, dal Mes alla giustizia, che promettono di tenere banco ancora a lungo. Poi, appunto, butta lì una frase che rimbalza subito tra i banchi dei deputati impegnati alla Camera a votare il decreto fiscale (che passa con 248 sì, pochi, sotto la maggioranza assoluta, ma anche con soli 87 no, pochissimi): “Non vorrei andare al voto, sarebbe un errore - dichiara Renzi - ma se ci costringono lo faremo. Non ho nessun tipo di paura”. Orlando gli replica per le rime. Il tema, aggiungono i dem, è che M5s e Iv passano il tempo a demolire ogni intesa: la corda rischia di spezzarsi.

A sera, dopo gli incendiari, entrano in campo i pompieri

Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni all'unisono hanno gioco facile e attaccano: “La maggioranza si liquefà, mentre propone una manovra disastrosa a base di tasse e manette”. Ma, appunto, a sera tutti provano a spargere miele sulle ferite. Il capogruppo dem al Senato, Marcucci, dice che si va “verso una soluzione di buon senso”. Persino Di Maio – messo sulla graticola dai suoi parlamentari per tutto il giorno tra attacchi anonimi e, sempre più ventilate, ‘mozioni di sfiducia – prova a calmare i bollenti spiriti di tutti: “Alla fine sulla manovra troveremo la sintesi” assicura impavido.

Mattarella teme la violazione delle prerogative delle Camere

Già, ma come e, soprattutto, quando? I tempi, in questo caso sono tutto e sono quelli che preoccupano Mattarella.

Mancano solo venticinque giorni di tempo per evitare lo spettro dell'esercizio provvisorio ed è ormai una corsa contro il tempo quella della manovra che ancora deve incassare il primo ok del Senato. Sempre più difficile, dunque, immaginare e programmare un esame approfondito da parte di entrambi i rami del Parlamento, si fa strada l'ipotesi di lasciare ai soli senatori i margini per le modifiche. La Camera a quel punto ufficialmente si troverebbe a dover esclusivamente convalidare il pacchetto di misure: un prendere o lasciare che preoccupa il Colle. Infatti, le opposizioni già protestano: la Lega minaccia il ricorso alla Consulta. Nel vertice fiume a Palazzo Chigi si sarebbero affrontate anche queste questioni di calendario che non sono però mera burocrazia perché richiamano gli equilibri fra le due Camere. Dubbi sull'opportunità di comprimere il dibattito parlamentare hanno accompagnato i ragionamenti della maggioranza che, di fronte all'ennesimo impasse, preso atto dell'impossibilità di procedere diversamente.

I tempi da qui in poi

D'altro canto è ormai certo un nuovo rinvio dell'esame della legge di bilancio da parte dell'Aula del Senato: le votazioni sugli emendamenti in commissione Bilancio, primo step dell'iter, si avvieranno solo da lunedì e il testo dovrebbe approdare in Assemblea solo mercoledì prossimo. Il via libera di Palazzo Madama, secondo i calcoli dei senatori, ci sarà entro venerdì 13. Troppo tardi per ipotizzare che i deputati possano a loro volta toccare nel merito la manovra. La mediazione fra i due rami del Parlamento può portare solo a una soluzione: le proposte di modifica che saranno presentate e votate in Senato saranno in parte condivise con i deputati che travaseranno le loro ‘istanze’ nel pacchetto di emendamenti dei relatori. Resta da vedere se l'accordo reggerà alle proteste da parte delle opposizioni che sono pronti a ricorrere alla Consulta e, anche, al Capo dello Stato, come minacciano Lupi e Borghi. Alla fine – sospira il senatore azzurro Malan – chiuderanno la manovra in corner, tra Natale e Capodanno, rimandandocela per la terza e definitiva lettura. Altrimenti, scatta l’esercizio provvisorio”, cioè la guerra fine di mondo.

Con l’esercizio provvisorio, Mattarella chiamerà le urne

Ecco, se mai accadesse un patatrac simile, allora sì che Mattarella chiamerebbe il game over, il ‘tutti a casa’. Ha fatto nascere questo governo per approvare la manovra e salvare i conti dello Stato: se il governo non è in grado di farlo, tanto vale andare al voto anticipato e amen. Scioglimento il 12 gennaio 2020, per i motivi già spiegati ieri in un altro articolo, e una data per il voto anticipato che già circola nei palazzi della Politica: il 27 marzo del 2020. Nel 1994 segnò il trionfo del centrodestra di Berlusconi. Questa volta segnerebbe il dilagare di quello di Salvini.