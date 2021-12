Manovra: Cisl in piazza, 'più coesione e responsabilità'

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Più sviluppo, più lavoro, più coesione sociale. La responsabilità in piazza", con questo slogan la Cisl scende in piazza oggi a Roma, per valorizzare i risultati raggiunti con la mobilitazione sindacale e rilanciare le priorità per la ripartenza del Paese che passano attraverso "il dialogo ed un'assunzione - rimarca - di forte responsabilità". La manifestazione nazionale è stata organizzata dal sindacato di via Po dopo la decisione di Cgil e Uil di andare allo sciopero generale, non condivisa dalla Cisl, secondo cui è stata una scelta "sbagliata". L'appuntamento è in piazza Santi Apostoli, dove dal palco sono previsti gli interventi di dieci delegati della Cisl di vari settori produttivi e provenienza geografica. La manifestazione sarà chiusa dall'intervento del segretario generale, Luigi Sbarra. (ANSA).