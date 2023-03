Manifestazione Gkn,Firenze 'insorge' a sostegno degli operai

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Allo slogan 'Insorgiamo' è appena partita la manifestazione a sostegno dei lavoratori ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). A sfilare già un migliaio di persone ma il numero è destinato a salire. Il corteo si muove dalla zona del polo universitario di Novoli, luogo simbolo perché un tempo vi era insediata un'area Fiat, per arrivare alla Fortezza da Basso. A sfilare operai, sindacati, associazioni, realtà di base, forze della sinistra e anche il Pd, presente con il segretario regionale, e deputato Emiliano Fossi. Presente all'avio della manifestazione anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. La manifestazione ha avuto l'adesione di centinaia di personalità della società civile, del mondo universitario come lo storico Alessandro Barbero, della politica, e anche dello spettacolo come la cantante Irene Grandi o l'attore Elio Germano. (ANSA).