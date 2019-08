Mangiare troppa carne contribuisce a distruggere il pianeta: il grido d’allarme dell’Onu sui rischi della deforestazione

Molti dei mali del nostro pianeta, compresa una percentuale del 23 per cento delle emissioni di gas serra, con conseguente aumento dei disastri climatici, derivano dalla manomissione del suolo e dalle deforestazioni finalizzati allo sviluppo dell’agricoltura industriale. Molto è legato, in definitiva, a ciò che mangiamo. Lo conferma il report speciale del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc). Si tratta del frutto di due anni di lavoro voluto dalla Convenzione delle nazioni unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), che hanno visto l’intervento di oltre 100 scienziati ed esperti di tutto il mondo.

I dati elaborati dagli esperti dell’Onu sono preoccupanti. Ne deriva un affresco a tinte fosche soprattutto per quanto riguarda le conseguenze delle abitudini alimentari mondiali. Nell’ultimo sessantennio il suolo planetario è stato asservito all’agricoltura intensiva e industriale a ritmi forsennati e il consumo di carne è levitato in modo incredibile. Con risultati quanto mai singolari: nel mondo ci sono da una parte eserciti di obesi, e dall’altra quasi un miliardo di persone che soffrono la fame. Inevitabile pensare alla necessità di cambiamento nel nostro sistema economico ed alimentare.

Diventa quindi fondamentale rivedere le nostre abitudini. Consumare meno carne a vantaggio delle verdure, stando a una recente ricerca del Bard College (New York) pubblicato su Scientific Reports, può ridurre – per esempio – del 35-50% la destinazione di terre ad allevamenti intensivi. Ciò potrebbe inoltre ridimensionare l’utilizzo di fertilizzanti e le emissioni di gas serra.

Foresta amazzonica (Ansa)

Qual è insomma la via da percorrere per salvare il pianeta?

Il rapporto stabilisce che molte conseguenze negative sull’ambiente derivano proprio dall’uso errato del suolo, basti pensare all'aumento del calore, alla siccità e alle inondazioni. A loro volta tali effetti deleteri contribuiscono al degrado del suolo. Questo emette carbonio e il suo sfruttamento agricolo ingenera la seconda causa di immissione in atmosfera dopo l’utilizzo delle fonti fossili. Gli alberi scambiano anidride carbonica tra l’atmosfera e la biosfera tramite la fotosintesi bilanciando i livelli di carbonio. E se gli alberi sono sempre meno qualcosa succede. E non in positivo.

Viene di conseguenza posto in rilievo il pericolo serio di moltiplicare in maniera gravissima il degrado del suolo e la sicurezza alimentare, e si osserva come i cambiamenti climatici continueranno ad aumentare e seminare disastri anche in relazione ai modelli di gestione della popolazione e dei consumi adottati. Occorre dunque cambiare i modelli economici orientandosi maggiormente verso la sostenibilità se vogliamo modificare seriamente la tragica direzione imboccata.

Senza suolo non si vive

Troppo spesso ci si dimentica che senza suolo non si vive – come faceva notare Legambiente nel presentare, nel 2018, il progetto europeo SOIL4LIFE – non si mangia e si rischia di essere travolti da smottamenti e alluvioni. Oltre a perdere le riserve importantissime di carbonio. Non è allora inutile ripeterlo: la tutela del suolo è fondamentale nel contrasto ai cambiamenti climatici e contribuisce a garantire la biodiversità. Da esso dipende – a dirla in breve - la nostra vita sul pianeta.

E’ assolutamente necessario, allora, limitare la deforestazione dei polmoni verdi della Terra, che per i tre quarti è dovuta alle attività umane e in particolare a quelle agricole, ed ha determinato un quarto delle emissioni di gas serra. E’ indispensabile, di conseguenza, modificare drasticamente il nostro modo di fare agricoltura, perché tutelare gli alberi significa vita: il verde contribuisce a ridurre i mutamenti climatici in quanto assorbe l’anidride carbonica dall’atmosfera, ma soprattutto contrasta la desertificazione e il degrado del suolo.

Mangiare meno carne salva le foreste

13 miliardi di tonnellate di cibo sprecato

Uno degli argomenti imperanti per giustificare l’aumento dell’agricoltura industriale è l’incremento della popolazione globale e quindi della conseguente necessità di cibo. Il lavoro degli esperti Onu però evidenzia come, in realtà, nel mondo ben 13 miliardi di tonnellate di cibo prodotto non vengano utilizzati, mentre il prezzo da pagare è alto: con questo tipo di agricoltura si produce dal 25 al 30 per cento di gas serra e si perde biodiversità negli ecosistemi, accelerando di molto il degrado del suolo e la desertificazione.

Alcuni numeri

Inoltre, come spiega Legambiente, bastano pochi numeri per comprendere quanto il discorso sia importante: “Nei suoli del pianeta sono stoccati 1550 miliardi di tonnellate di carbonio, una quantità pari a ben 6 volte l’aumento della CO2 atmosferica dall’epoca preindustriale ad oggi, e questo significa che uno squilibrio a livello globale della biochimica del suolo è in grado di moltiplicare gli effetti del cambiamento climatico per come li abbiamo conosciuti fino ad ora. Ma anche che, al contrario, una buona gestione di coltivazioni, pascoli e foreste può dare un formidabile contributo allo sforzo globale di riduzione delle emissioni climalteranti, permettendo di sottrarre all’atmosfera enormi quantità di carbonio”. Cosa che “per l’Italia, si traduce nell’affrontare due grandi emergenze: mettere un freno al consumo indiscriminato di suolo e sviluppare una efficace politica di orientamento rivolta al settore agricolo”.

Paesi ricchi e Paesi poveri

Ultimamente molti Paesi tra i più ricchi hanno rallentato lo sfruttamento agricolo del suolo, orientandosi verso i rimboschimenti, in parte perché si abbandona l’agricoltura, in parte perché si gode di incentivi finanziari. Ma contestualmente i Paesi in via di sviluppo diventano le aree destinate a produrre carne, essendo i costi di produzione molto inferiori. Così, in quei luoghi, 13 milioni di ettari all’anno di foreste vengono distrutte per realizzare piantagioni e allevamenti. Intanto è previsto che le persone colpite da mancanza d’acqua cresceranno a breve tra i 35 e i 522 milioni.

L'attacco ai polmoni verdi del pianeta

Da questo punto di vista preoccupa, in particolare, quanto sta avvenendo nella foresta amazzonica in Brasile (dove la deforestazione ha avuto una accelerazione dopo l'elezione di Bolsonaro), Venezuela ed Equador, ma anche in Argentina, Paraguay e Bolivia, per quanto riguarda il Gran Chaco. Certo è che i modelli agricoli attuali hanno aumentato l’erosione del suolo, e di questo passo la situazione peggiorerà irrimediabilmente, incidendo sulla resa delle colture, sulla catena alimentare e sul nocumento dell'ambiente. Fino a conseguenze estreme: secondo alcuni studi, continuando di questo passo le emissioni, nel 2050, ammonterebbero al 96% in più di quanto il pianeta possa sopportare. Una prospettiva da far vibrare i polsi.

Cosa si può fare

Lo speciale rapporto dell’Onu cerca comunque di fornire anche le linee per una soluzione. Quali? Prima di tutto ridimensionare la produzione di carne del 65 per cento, con riduzione della produzione di soia, l’85 per cento della quale è destinata agli allevamenti, con conseguenziale contenimento del terreno destinato a tale produzione. Ridurre inoltre l’utilizzo di diserbanti e pesticidi che impoveriscono il suolo, oltre a entrare nella catena alimentare con rischi per la salute. Attuare piani di forestazione e rimboschimento per contrastare l’erosione del suolo, il suo degrado e la desertificazione. Ovviamente, alla fine, la domanda è sempre la stessa: riuscirà il genere umano a far prevalere l’interesse all’ambiente (e in definitiva l'interesse generale alla vita), su quello (egoistico) speculativo ed economico?