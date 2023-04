La ministra Calderone lancia l’allarme: 'Manca 1 milione di lavoratori'. Le figure più richieste

"Oggi probabilmente abbiamo un milione di posti di lavoro che non riusciamo a coprire, mentre abbiamo tante persone che sono fuori dal circuito lavorativo e quindi dall'impegno attivo nel mondo del lavoro". Lo afferma la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, al Forum Confcommercio. "Guardo con grande interesse a una stagione di protagonismo dei corpi intermedi nello Stato. Credo che si debba tornare a un forte protagonismo delle associazioni datoriali e delle associazioni sindacali", aggiunge.



"Le politiche attive devono diventare anche proattive, di accompagnamento reale al lavoro che ha bisogno di tanto tantissimo accompagnamento", dichiara Calderone.



"L'altro grande tema su cui stiamo lavorando - continua - è quello di fare in modo che le imprese possano avere i lavoratori formati per il lavoro che c'è ed è soprattutto per quelle che sono le sfide dell'oggi e del domani" a partire dalla transizione ecologica e digitale.

Ma quali sono nel dettaglio i lavoratori che non si trovano?

Professioni tecniche e ad elevata specializzazione, a partire dai tecnici nel campo della salute, ingegneri e analisti; e operai specializzati, come fabbri e saldatori. Ma anche addetti nel turismo e nei servizi alle persone.

Sono alcune delle figure più ricercate e difficili da trovare, secondo il Borsino delle professioni del Sistema Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Per cui da un lato c'è la disponibilità delle imprese ad assumere: sono 443mila le entrate programmate ad aprile ed oltre 1,5 milioni per il trimestre aprile-giugno, sulla base degli ultimi dati del sistema, con il turismo e i servizi che trainano la domanda di lavoro. E dall'altro si fatica a trovare il personale necessario: la difficoltà di reperimento arriva al 45,2%, salendo di 4,8 punti rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Un aspetto rilanciato anche dal presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. "Nonostante la forte crescita del turismo, l'economia non decolla, i consumi sono sempre deboli e c'è poi una vera emergenza: mancano all'appello 230 mila lavoratori nella filiera turistica e nel commercio" che, a suo avviso, sono i principali settori in grado di produrre nuova occupazione.

La tendenza viene confermata nell'ultimo rapporto Unioncamere-Anpal, secondo cui le maggiori opportunità di lavoro sono offerte proprio dal comparto dei servizi turistici e, a seguire, dal settore dei servizi alla persona (dall'istruzione e sanità privata ai servizi ricreativi fino a parrucchieri ed estetisti) e poi nel settore manifatturiero tra le industrie della meccatronica e della metallurgia.

Tra le figure più difficili da reperire, il Borsino delle professioni mette in testa, per le professioni tecniche e ad elevata specializzazione, i tecnici della salute (61,3%), i tecnici della gestione dei processi produttivi (60,7%), i tecnici in campo ingegneristico (59,9%), gli analisti e specialisti nella progettazione di applicazioni (59,6%). Tra gli operai specializzati si segnalano i fabbri ferrai costruttori di utensili (76,8%), gli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (72,4%) i fonditori, saldatori, lattonieri e montatori (71,5%).