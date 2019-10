Manager in assemblea in vista del congresso nazionale

Roma, 4 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Welfare, sindacato a km 0, trasformazione del mondo del lavoro e conoscenza. Sono questi i temi su cui lavoreranno i manager associati a Manageritalia nei precongressi delle associazioni territoriali che si svolgeranno in tutta Italia tra il 12 e il 19 ottobre, in vista del congresso nazionale che si terrà a Milano il 15 e il 16 novembre. Prevista la partecipazione di qualche migliaio degli oltre 36mila associati (dirigenti, quadri ed executive professional) all’organizzazione dei manager italiani: alle assemblee precongressuali si terrà anche una parte pubblica che vedrà coinvolti esperti e rappresentanti della politica e delle istituzioni locali. Condivisione e dialogo sui temi scelti sono già in corso da metà settembre sulla piattaforma online https://meeting.manageritalia.it/ e quanto emerso andrà ad arricchire i lavori dei precongressi e del Congresso nazionale. L'obiettivo degli incontri territoriali è di condividere le principali trasformazioni in atto sia come ricaduta sui manager che come idee, contributi e azioni che i manager vogliono portare avanti con la loro organizzazione su tutto il territorio nazionale a vantaggio di economia, lavoro e società. Quanto emerso diverrà linfa vitale dei lavori del Congresso nazionale e poi azioni concrete a vantaggio di tutti. "La partecipazione e l’impegno dei manager al dialogo in vista di precongressi e Congresso, che celebriamo ogni quattro anni, è questa volta -afferma Guido Carella, presidente di Manageritalia- ancora più attiva e attenta. Le forti trasformazioni in atto nel lavoro e nella società ci spingono a sviluppare rapidamente risposte atte a supportare i manager in una professione sempre più sfidante e a portare con ancor più forza il loro contributo anche fuori dalle aziende nell’economia e nella società. Infatti, chi meglio dei manager può e deve accompagnare tutti gli italiani nel cogliere appieno i vantaggi dell’innovazione tecnologica per cavalcare e non subire il cambiamento cogliendone i vantaggi e mettendoli al servizio di una vera e diffusa sostenibilità?". Ed ecco gli appuntamenti sul territorio con i macro-argomenti che verranno trattati: sabato 12 ottobre, Manageritalia Emilia Romagna (Trasformazione del mondo del Lavoro); martedì 15 ottobre, Manageritalia Piemonte e Valle d'Aosta (Trasformazione del mondo del Lavoro); giovedì 17 ottobre, Manageritalia, Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria e Sardegna (Sindacato a Km 0) e Manageritalia Liguria (Sindacato a Km 0); venerdì 18 ottobre, Manageritalia Trentino-Alto Adige (Trasformazione del mondo del Lavoro) e Manageritalia Friuli Venezia Giulia (Sindacato a Km 0). Sabato 19 ottobre tocca a Manageritalia Lombardia (Trasformazione del mondo del Lavoro - Welfare), Manageritalia Toscana (Conoscenza), Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata (Conoscenza), Manageritalia Veneto (Trasformazione del mondo del Lavoro - Conoscenza), Manageritalia Campania (Sindacato a Km 0 - Conoscenza), Manageritalia Sicilia (Trasformazione del mondo del Lavoro - Conoscenza) e Manageritalia Marche (Trasformazione del mondo del Lavoro)