Tragedia nel Torinese, mamma investe la figlia: muore bimba di un anno

Tragedia a Villarbasse, nel Torinese, dove una bimba di poco più di un anno è morta investita da un'auto guidata dalla madre nel cortile di casa.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme alla polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, la donna avrebbe investito la figlia in retromarcia. La bambina era con la nonna e molto probabilmente all’improvviso si è staccata per andare dietro la macchina.

Il dolore del sindaco: "Siamo sconvolti"

"E' una famiglia romena perfettamente integrata in paese. A cui siamo molto vicini. Siamo sconvolti". Così Eugenio Aghemo, sindaco di Villarbasse, dove questa mattina una bimba è morta investita dall'auto della madre, nel cortile della loro abitazione, in via Don Rambaudo 4. La donna stava facendo retromarcia con la sua Dacia Logan quando la piccola, in cortile con la nonna, si è messa a correre ed è finita sotto l'auto. Soccorsa dal 118, è morta a seguito di un trauma cranico. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica della tragedia.