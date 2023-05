Maltempo, Pichetto: in cdm stanziamenti per interventi immediatezza

Roma, 21 mag. (askanews) - Il Consiglio dei Ministri di martedì prossimo prevederà "stanziamenti per una serie di interventi di immediatezza: dal blocco della riscossione alle scadenze giudiziarie, dal ripristino della viabilità a banalmente lo sfangamento di terreni pubblici, ma anche privati.

Ci saranno stanziamenti immediati che saranno valutati nel contraddittorio con la regione". Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Raitre.Quanto al contesto in cui sono avvenuti gli allagamenti in Emilia, il ministro ha osservato "che il cambiamento climatico c'è, e porta a una tropicalizzazione dei fenomeni naturali che chiede di attrezzarci: c'è stata un'azione di prevenzione, poi è successo l'imponderabile".