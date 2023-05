Maltempo,da lunedì riaprono le linee ferroviarie fra Forlì e Rimini

Roma, 21 mag. (askanews) - Prosegue il lavoro delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana per il ripristino dell'infrastruttura danneggiata dall'alluvione dei giorni scorsi.Lunedì 22 maggio i treni riprenderanno a circolare fra Forlì e Rimini, riducendo l'interruzione della linea Bologna - Rimini al tratto compreso fra Faenza e Forlì. Il passaggio dei treni avverrà con una riduzione iniziale della velocità, che verrà gradualmente aumentata nel corso della giornata. Proseguono intanto i lavori di ripristino nel tratto ancora interrotto con l'obiettivo di riaprire interamente la linea prima del ponte del 2 giugno. Lo riporta un comunicato della Regione Emilia Romagna.Regionali della linea Milano/Piacenza - Rimini/Ancona: regolari fra Milano/Piacenza e Bologna con prolungamento a Faenza a cadenza oraria e fra Rimini e Ancona con prolungamento su Forlì a cadenza oraria.

Fra Faenza e Forlì sarà attivo un servizio di autobus. In considerazione della viabilità stradale non ancora completamente ripristinata potrebbe non essere possibile garantire l'interscambio immediato treno/bus. Da considerare in ogni caso un aumento dei normali tempi di viaggio fra Bologna e Rimini di almeno un'ora.Lunga percorrenza da e per la Puglia: Alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia continueranno a circolare su percorsi alternativi che possono comportare maggiori tempi di viaggio fino a tre ore. I passeggeri in possesso di prenotazione riceveranno informazioni via sms o e-mail sul proprio treno. Aggiornamenti sulla circolazione e sui treni sono disponibili sulla pagina web Infomobilità di RFI e di Trenitalia. Potenziata da Trenitalia e Trenitalia Tper l'assistenza nelle stazioni e a bordo.Riaprirà domani, sempre con una iniziale riduzione di velocità, anche la linea Ravenna - Rimini.Ancora difficile fare previsioni di riapertura per le linee Faenza - Ravenna e Ferrara - Ravenna, a causa dell'incompleto deflusso dell'acqua che non consente la verifica totale dell'infrastruttura.Danni ingenti sono invece confermati fra Lugo e Russi e fra Lugo e Castelbolognese, linee già pesantemente danneggiate dalla prima alluvione. Impossibile, al momento, garantire collegamenti alternativi su strada.Sono complessivamente oltre 350 le persone, 60 i mezzi e 21 le imprese appaltatrici messe in campo da RFI per il ripristino dell'infrastruttura danneggiata. Al momento la stima dei danni è di oltre 90 milioni di euro. Numerosi i punti in cui la forza dell'acqua ha eroso il terreno e il pietrisco su cui poggiavano i binari, rendendo necessaria la sua ricostruzione prima della posa di nuove rotaie. Danneggiati in più punti anche i cavi di trasmissione dati per l'interfaccia con i sistemi di circolazione.