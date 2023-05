Made in Italy, nuova bozza di 50 articoli, entra la pasta

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Sale da 47 a 50 articoli la nuova bozza del ddl sul Made in Italy atteso al cdm di oggi pomeriggio. Confermate la nascita del fondo sovrano e del liceo made in Italy, le misure di lotta alla contraffazione e di promozione dei prodotti italiani. Entra come novità una Commissione tecnica "con l'obiettivo di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo della pasta di semola di grano duro", allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto. (ANSA).