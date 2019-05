Made in Italy:46 eccellenze protagoniste

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Aziende in crescita che puntano sulla qualità e si distinguono per capacità organizzativa, performance, strategia, innovazione, internazionalizzazione e sostenibilità. Sono le 46 imprese, individuate da Deloitte, a cui va il riconoscimento di 'Best Managed Companies', nato per supportare e valorizzare le eccellenze del Made in Italy. Queste imprese sono oggi protagoniste in Borsa Italiana nell'ambito dell'iniziativa Deloitte sostenuta da Altis Università Cattolica, Elite (programma del London Stock Exchange Group che supporta lo sviluppo e la crescita delle imprese ad alto potenziale) e Confindustria. Le aziende sono distribuite ovunque, ma è prima la Lombardia con 17 realtà (37%), seguita da Emilia Romagna (13%), Piemonte (10,9%) e Veneto (8,9%). In media la crescita del fatturato è del 20% e l'incremento del risultato netto del 13,5% in un anno. Il settore più rappresentato è manifatturiero (74%), seguito da informazione e comunicazione (7%) e consulenza (4%) pari merito con wholesale e retail.