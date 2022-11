Lvmh sostiene i talenti, cerca 2mila artigiani da assumere

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Caccia ai talenti, gli artigiani e non solo, più in generale i mestieri creativi e tecnici di eccellenza. Le maison del gruppo Lvmh in Italia ne cercano oltre 2mila da assumere. "I nostri talenti giocano un ruolo essenziale nella crescita e sviluppo del nostro gruppo e speriamo di attirare nuove generazioni verso i mestieri d'eccellenza. In Italia prevediamo di assumere oltre 2000 giovani apprendisti nei prossimi due anni e siamo felici che esista già una comunità di 2000 artigiani formati dal Istitut de Metiers d'Excellence in 6 paesi dal 2014" annuncia Chantal Gaemperle, vice presidente esecutiva del gruppo Lvmh per risorse umane e sinergie in contemporanea con la seconda edizione di Show me, l'evento con cui Lvmh punta i riflettori sui suoi talenti che quest'anno si svolge a Milano. "L'Italia è la seconda patria per il gruppo, noi faremo la nostra parte" dice dal palco del teatro Lirico Giorgio Gaber Toni Belloni, direttore generale Lvmh. "Manualità raffinata e incontro con la tecnologia, gli artigiani rappresentano la forza del nostro gruppo e fanno sognare i clienti - aggiunge- Coltivare desideri nel lungo termine è la nostra strategia e in questo manualità e creatività italiane sono inimitabili". Belloni ha sottolineato che Lvnh in Italia continua a crescere. "Solo quest'anno abbiamo inaugurato tre atelier produttivi, Berluti a Ferrara, Fendi a Fermo e a Bagno a Ripoli. Ci sono nuovi progetti Givenchy in Toscana, di Loro Piana e Bulgari". Senza dimenticare la collaborazione con circa 5mila piccole imprese, "le filiere - conclude - sono una risorsa formidabile". (ANSA).