Lvmh: acquisisce il 60% di Off-White da Virgil Abloh

MILANO, 20 LUG - Virgil Abloh e Lvmh hanno annunciato un accordo definitivo per cui Lvmh acquisirà una partecipazione di maggioranza nel gruppo Off-White, proprietario del marchio omonimo. A seguito dell'acquisizione, Lvmh deterrà una partecipazione del 60% nel marchio e Abloh manterrà una quota del 40% e continuerà come direttore creativo del marchio, che ha fondato nel 2013. L'operazione, soggetta alle approvazioni di legge, dovrebbe essere completata in 60 giorni. La partnership di Abloh con Lvmh era iniziata nel marzo 2018, quando Abloh era stato nominato direttore artistico della collezione uomo di Louis Vuitton, ruolo che manterrà. Lvmh e Abloh hanno concordato ora anche di sfruttare insieme le competenze del gruppo per lanciare nuovi marchi e collaborare con quelli esistenti anche al di là della moda.