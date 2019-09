Le acque minerali di Lurisia passano alla Coca Cola: Slow Food interrompe la collaborazione

Continua la vendita delle aziende italiane a gruppi esteri. Questa tendenza tocca anche il settore delle acque minerali. Coca-Cola HBC Italia, parte del gruppo Coca-Cola HBC, ha sottoscritto un accordo preliminare per l'acquisizione di Lurisia, azienda di acque minerali e bibite attualmente controllata congiuntamente dal fondo d'investimento privato IdeA Taste of Italy, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, dalla famiglia Invernizzi e da Eataly Distribuzione. Il valore dell'azienda è stato concordato in 88 milioni di euro, soggetto ad aggiustamento prezzo come da prassi di mercato. Il completamento dell'acquisizione è soggetto ad alcune condizioni ed è atteso per la fine del 2019.

Acque minerali e bibite

Come scrive Repubblica il brand Lurisia appartiene ad Acque Minerali, fondata nel 1940, che produce e distribuisce acque minerali e bibite. “Nella categoria delle acque, l'azienda offre acque minerali e frizzanti provenienti da fonti a 1.400 metri sul livello del mare sul Monte Pigna, in imballaggi in pet e vetro – spiega il quotidiano – Mentre nel settore bibite Lurisia offre bevande ispirate da autentiche ricette italiane: Chinotto, Gazzosa, Aranciata, Aranciata Rossa, Aranciata Amara, Limonata e Tonica. L’azienda piemontese va ad aggiungersi ai 4 stabilimenti di Coca-Cola HBC Italia presenti in Campania, Abruzzo, Basilicata e Veneto.

Slow Food storce il muso

Da anni l’azienda è stata al fianco di Slow Food, la nota organizzazione che promuove pietanze locali e cucina tradizionale. Le reazioni della associazione di Carlo Petrini non si sono fatte attendere, ed è stata decisa l’interruzione della collaborazione con l’azienda di acque minerali di Roccaforte (Cuneo). Per cui l’edizione di quest’anno di Cheese – in programma da venerdì, per 4 giorni - sarà l'ultimo evento organizzato in collaborazione con Lurisia, che ha trai suoi soci anche Oscar Farinetti, proprietario di Eataly.