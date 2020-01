Lufthansa assume

Roma, 4 gen. - (Adnkronos/Ats) - Nel 2020 Lufthansa intende assumere oltre 4.500 dipendenti tra Germania, Austria e Svizzera. Solo nella Confederazione, il vettore elvetico controllato dal gruppo tedesco prevede di assumere oltre 1000 collaboratori di cui oltre 300 posti in cabina, in cabina di pilotaggio e nelle aree tecniche, grazie all'entrata in servizio dei nuovi aerei a lungo raggio Boeing 777. Oltre a ciò, 500 futuri assistenti di volo incominceranno la formazione. Nel 2020 saranno assunti circa 1.000 dipendenti solo da Lufthansa. A livello di gruppo, si prevede l'assunzione di quasi 1.300 assistenti di volo. Sembra ancora in vigore invece il blocco delle assunzioni presso Brussels Airlines, Eurowings e Lufthansa Cargo, società soggette a programmi di riduzione dei costi e ristrutturazioni. Quanto ad Austrian Airlines complessivamente dovrebbe ridurre il proprio organico anche se su Vienna dovrebbero essere creati circa 200 nuovi posti di lavoro.