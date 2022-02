Mercato libero o tutelato? Come ridurre l’impatto dei rincari sui prezzi di luce e gas sulle bollette nel 2022

L’aumento delle tariffe dell’energia e del gas è un vero incubo per i consumatori italiani. Il rincaro delle quotazioni energetiche ha pesanti ricadute sulle spese mensili in bolletta e, a cascata, sul prezzo dei carburanti e di prodotti e servizi.

Inoltre, il rincaro energetico fa crescere l’inflazione di un Paese dipendente dalle importazioni energetiche come l’Italia, dove il rialzo generalizzato dei prezzi torna a mordere l’economia con l’inflazione in crescita.

Rincaro energetico: gli italiani stanno ancora più attenti agli sprechi

In uno scenario cupo ci sono però alcune note positive. La prima è la propensione generale verso il risparmio energetico. I dati di ARERA attestano come le famiglie italiane abbiano leggermente ridotto i propri consumi negli ultimi mesi, facendo attenzione a evitare sprechi di gas e luce.

Secondo la media nazionale, tra ottobre 2021 e febbraio 2022 i consumi di energia elettrica si sono ridotti del 1%, quelli del gas del 4%. Possono sembrare riduzioni poco significative, ma attestano come le persone prestino la massima attenzione ad evitare sprechi, sia in chiave ambientale sia economica. In media quindi gli italiani sono stati più attenti ad evitare di lasciare luci accese, hanno rimodulato temperature e orari di messa in funzione del riscaldamento, hanno spento le spie luminose degli elettrodomestici in standby, hanno evitato di lasciare i piccoli apparecchi attaccati alla presa per ore una volta ricaricati, approntando tutte quelle accortezze che consentono di limare i propri consumi. Secondo i dati dell’Osservatorio di Segugio.it, la regione più virtuosa è stata l’Abruzzo, con un risparmio del 2% di consumi sull’elettricità e ben il 6% sul gas.

Le tariffe di luce e gas spingono molti italiani a valutare il mercato libero

Il crescere delle tariffe ha scalfito in maniera significativa la proverbiale ritrosia italiana a lasciare il mercato tutelato dell’energia a favore di quello libero. Secondo i dati di ARERA, a febbraio 2022 il 59,7% degli utenti privati ha scelto il mercato libero per la fornitura elettrica, mentre il 62% ha lasciato il regime tutelato per il settore gas. Il risparmio medio per chi lascia il regime tutelato per quello libero si attesta su 75 euro all’anno.

I rincari delle bollette hanno spinto gli italiani verso il mercato libero, anche se proprio i rialzi del costo delle materie prime hanno assottigliato il margine di risparmio ottenibile rispetto al mercato tutelato. La riduzione più importante si è registrata nel comparto dell’energia elettrica (-59%) mentre in quello del gas la diminuzione è meno significativa (-9%).

La tradizionale forbice che separa Nord e Sud Italia torna a riproporsi anche in questo contesto. Le regioni in cui c’è maggiore convenienza a passare al mercato libero sono infatti quelle settentrionali, con Trentino, Veneto e Lombardia in testa alla classifica: qui i risparmi sfiorano i 100 euro l’anno.

Il mercato libero: come valutare il passaggio e risparmiare in bolletta

L’aumento dei costi in bolletta ha spinto molti italiani a fare il salto da mercato tutelato a libero, che rimane a tutt’oggi la mossa più semplice per ridurre in maniera significativa l’importo mensile totale dei costi, sia nel comparto gas sia in quello della luce.

In molti, però, temono di spendere di più o finire vittima di raggiri: il mercato libero è ricco di opportunità, ma non esente da insidie. Per evitare brutte sorprese ci si può affidare alla competenza di siti come Segugio.it, dove poter comparare le offerte luce più convenienti e trovare la migliore rispetto alle proprie abitudini di consumo.

È infatti possibile usufruire di un servizio di valutazione dei propri consumi energetici: basta inserire i dati relativi al proprio consumo medio e alla potenza dell’impianto casalingo.

Allo stesso modo è possibile poi confrontare le offerte gas per la casa, inserendo parametri come i metri cubi annui consumati o anche semplicemente descrivendo la modalità di uso del gas metano che si fa più frequentemente (cucina e/o riscaldamento).

In questo modo sarà più semplice districarsi tra le diverse offerte messe a disposizione dai sempre più numerosi operatori del mercato.