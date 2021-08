Lotto:americana WHP rileva diritti,risorse per taglio debito

(ANSA) - TREVIGNANO (TREVISO), 18 AGO - Il gruppo americano WHP Global, con sede a New York, ha acquisito i diritti mondiali del marchio sportivo Lotto Sport Italia di Trevignano (Treviso), guidato da Andrea Tomat e sponsor di molti tennisti tra cui anche Matteo Berrettini. Lo comunicano le due società con una nota congiunta. L'accordo "apporta importanti risorse finanziarie a LSI e allo sviluppo del marchio Lotto a livello globale" si legge nella nota. Lotto Sport continuerà a gestire il marchio Lotto nei principali mercati di Europa, Medio Oriente e Africa. L'operazione, condotta sotto la regia di Mediobanca, non implica partecipazioni societarie di WHP in Lotto ma consentirà alla casa italiana di ricavare liquidità calcolata all'incirca pari alla metà delle esposizioni debitorie, arrivate a sfiorare i 100 milioni di euro. Nei piani di WHP, secondo quanto si apprende, c'è una crescita potenzialmente esponenziale dei prodotti a marchio Lotto nelle Americhe, area del mondo che ad oggi vale all'incirca il 18% delle vendite realizzate dall'insegna veneta dello sportsystem nel mondo. "Siamo molto ottimisti sul futuro di Lotto, che rappresenta un enorme potenziale. Il nostro obiettivo immediato è di aumentare la distribuzione del brand negli USA e nei principali mercati a livello mondiale" commenta nella nota Yehuda Shmidman, ceo di WHP Global. (ANSA).