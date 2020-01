Località termali italiane entrano in 'Rete di destinazione Eden'

Roma, 9 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Sono quattro su cinque le località termali italiane che, grazie al loro prodotto turistico complessivo in grado di posizionarsi sui mercati e con caratteristiche di termalismo e wellness, sono entrate a fare parte della 'Rete di destinazione Eden', un progetto cofinanziato dalla Commissione europea e incentrato sulle destinazioni di eccellenza legate al turismo del wellness. “Siamo molto soddisfatti - afferma Massimo Caputi, presidente di Federterme - che tra le destinazioni vincitrici ci siano località con centri termali fondamentali per lo sviluppo dei territori. Queste mete potenziano il cosiddetto turismo slow e sicuramente favoriscono la destagionalizzazione turistica”. Montepulciano (Siena), Alto Reno Terme (Bologna), Frasassi/Genga (Ancona) e Manciano (Grosseto) sono state premiate oggi a Roma, presso il Mibact, e si sono aggiudicate il titolo di paradisi del benessere entrando così a far parte del circuito che promuove le nuove località salubri.