(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 192 punti base, rispetto ai 186,9 punti della chiusura di ieri ed ai 190 punti dell'avvio di seduta. In calo il rendimento del decennale italiano che scende al 3,25%, rispetto al 3,38 della vigilia. In flessione anche i tassi dei Titoli di Stato a dieci anni dei Paesi 'periferici', con quello spagnolo al 2,41% e quello greco al 3,59%. (ANSA).