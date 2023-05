(ANSA) - MILANO, 11 MAG - In netto calo i rendimenti dei titoli di Stato mentre si guarda alle prossime mosse delle banche centrali sul fronte della politica monetaria. Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 188 punti, rispetto ai 191 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende al 4,10% (-9 punti base). In flessione anche i tassi dei Paesi 'periferici' con la Spagna al 3,3% (-6 punti) e quello della Grecia al 3,97% (-7 punti). Il Bund tedesco si attesta al 2,22%, in calo di sei punti base. (ANSA).