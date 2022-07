Milano, 27 lug. (askanews) - Apertura in netto rialzo per lo spread che balza a 246 punti dai 235 della chiusura precedente, con il rendimento del Btp decennale che risale sopra il 3,4%, dopo che ieri sera S&P ha rivisto al ribasso l'outlook sull'Italia portandolo a stabile da positivo, a causa dei rischi sulle riforme che potrebbero pesare per le elezioni anticipate dopo le dimissioni del premier Draghi.