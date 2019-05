Lettera Tria a Ue: su debito approccio prudente e responsabile

Roma, 31 mag. (askanews) - Nel 2018 anche se l'Italia non ha soddisfatto i requisiti di riduzione del debito il governo "ha seguito un approccio prudente e responsabile". E' quanto scrive il ministro dell'Economia Giovanni Tria nella lettera alla Ue in risposta ai chiarimenti chiesti sul debito."Per quanto riguarda il 2018 - si legge - sebbene le condizioni macroeconomiche non abbiano consentito all'Italia di soddisfare gli sfidanti requisiti della regola di riduzione del debito, ritengo che il governo abbia seguito un approccio prudente e responsabile". Infatti, prosegue il ministro, "fin dal suo insediamento, non vi è stata alcuna decisione da parte del nuovo esecutivo che implicasse un allentamento della politica di bilancio per il 2018"."Sebbene la crescita economica abbia sorpreso al ribasso, principalmente a causa di fattori esterni - si legge ancora - l'anno si è chiuso con una significativa riduzione del disavanzo delle amministrazioni pubbliche, attestatosi al 2,1 per cento del Pil, in discesa dal 2,4 per cento del 2017. Il saldo primario è salito all'1,6 per cento del PIL, dall'1,4 per cento dell'anno precedente; i pagamenti per interessi, espressi in rapporto al Pil, sono diminuiti di un decimo di punto, raggiungendo il 3,7 per cento".