(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Improvvisa corrente di vendite in Piazza Affari su Leonardo: il titolo, che viaggiava in discreto rialzo, è sceso bruscamente e in pochi minuti è stato posto in asta di liquidità: al rientro cede oltre il 5% tra scambi molto intensi e nervosi. Secondo Bloomberg, Boeing starebbe riscontrando difetti su parti del 787 Dreamliner. (ANSA).