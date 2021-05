Leonardo: in assemblea 99,3% boccia l'azione contro l'Ad Profumo

Milano, 19 mag. (askanews) - Bocciata dall'assemblea dei soci di Leonardo la richiesta di azione di responsabilità contro l'amministratore delegato Alessandro Profumo, promossa da un azionista di minoranza (Bluebell Partners) con 25 azioni (0,000004% del capitale sociale). La richiesta, si apprende da fonti vicino agli azionisti, è stata respinta dal 99,3% del capitale votante. A favore lo 0,49%.Il Ministero del Tesoro ha votato contro la richiesta riservandosi, come da prassi, di valutare l'evoluzione in futuro del procedimento in corso, garantendo così la continuità operativa di Leonardo fino a fine mandato dell'attuale consiglio.Il rappresentante unico ha specificato che gli investitori istituzionali non hanno dato istruzioni di voto perché non hanno ritenuto la proposta meritoria d'attenzione, seppur più volte sollecitati.