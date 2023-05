Leonardo: Cda nomina Roberto Cingolani Ad e Direttore Generale

Milano, 9 mag. (askanews) - Il cda di Leonardo nel quadro di un nuovo assetto organizzativo che sarà perfezionato nelle prossime settimane e che condurrà una significativa razionalizzazione della struttura, ha nominato nella carica di Ad e Dg Roberto Cingolani, conferendogli tutte le relative deleghe per la gestione della società e del gruppo.Il cda ha conferito al presidente Stefano Pontecorvo alcune attribuzioni fra cui "Rapporti Istituzionali", "Sicurezza di Gruppo" e il coordinamento per i progetti di "Finanza Agevolata".

Il Consiglio ha, inoltre, approvato l'istituzione, a far data dal primo giugno 2023, della nuova Direzione Generale Business & Operations cui viene preposto Lorenzo Mariani con il ruolo di condirettore generale.Il Cda ha accertato in capo a tutti i consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, ad eccezione di Marcello Sala in virtù del suo rapporto con il Mef, richiamati dallo Statuto della Società, da parte del presidente Stefano Pontecorvo e dei Consiglieri Trifone Altieri, Giancarlo Ghislanzoni, Enrica Giorgetti, Dominique Levy, Francesco Macrì, Cristina Manara, Silvia Stefini, Elena Vasco e Steven Wood.Il Consiglio ha infine confermato Alessandra Genco nel ruolo di Cfo, fino alla scadenza dell'attuale Consiglio.