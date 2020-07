Leonardo, Bae e Saab insieme per una collaborazione industriale

Roma, 22 lug. (askanews) - Regno Unito, Svezia e Italia "hanno avviato un dialogo industriale per rafforzare la loro collaborazione per lo sviluppo del futuro sistema di combattimento aereo di nuova generazione". Lo rendono noto Leonardo, la società britannica Bae Systems e la svedese Saab, sottolineando che "nel nuovo framework trilaterale le industrie delle nazioni coinvolte apporteranno le proprie capacità e competenze nel settore Combat Air per collaborare alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie all'avanguardia".Le tre industrie nazionali comprendono le principali società di difesa di Regno Unito (Bae Systems, Leonardo Uk, Rolls Royce e Mbda Uk), Italia (Leonardo Italia, Elettronica, Avio Aero e Mbda Italia) e Svezia (Saab e Gkn Aerospace Sweden).L'annuncio "prende le mosse dai dialoghi bilaterali già avviati tra le industrie di Regno Unito, Svezia e Italia dando vita, a patire da oggi, a un vero e proprio gruppo di lavoro industriale trilaterale. Le aziende valuteranno insieme le iniziative da intraprendere per lo sviluppo delle future capacità nel combattimento aereo sfruttando know-how, competenze e sviluppi tecnologici dei sistemi di difesa aerea attualmente esistenti e futuri".L'intesa "è un passo avanti nel percorso verso l'accordo tra le industrie nazionali per la formalizzazione di aree di collaborazione congiunta sullo sviluppo del futuro sistema di combattimento aereo. Come parte di un settore di grande successo internazionale come la difesa aerea, queste aziende impiegano in questo campo decine di migliaia di persone, sviluppando al contempo un considerevole numero di posti di lavoro altamente qualificato attraverso il proprio indotto, sostenendo inoltre la sicurezza nazionale e la prosperità economica nel Regno Unito, in Svezia e in Italia".