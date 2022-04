Legalità e Profitto, in Senato un premio alle aziende virtuose che rispettano le regole

All’interno della Sala Capitolare presso il Chiostro di Santa Maria sopra Minerva si è svolta la cerimonia di consegna della prima edizione dell’‘Economy - Nsa Award’. Il premio che Economy Group – società editrice della testata Economy – ha ideato e organizzato, in collaborazione con Nsa, società leader nella mediazione creditizia, e RSM, si chiama ‘Legalità e profitto’, ed è un riconoscimento per le imprese italiane “oneste e vincenti”, le realtà produttive nazionali che si sono sapute distinguere sia per la solidità economica che per la correttezza e l’osservanza delle regole. Tra i premiati anche Vito Rotondi, amministratore delegato di M.E.P., Macchine Elettroniche Piegatrici: “Nonostante le incertezze l'azienda sta navigando bene e offre prospettive future interessanti. Necessariamente i numeri sono fondamentali, è evidente: l'utile è la base. Poi bisogna andare alla recupero della dimensione umana e della sicurezza nel rispetto delle norme e della conformità. Una purezza istituzionale e non dimentichiamo la 231 per esempio, non dimentichiamo tutti i temi sulla 254, la comunicazione di impresa non riferita necessariamente soltanto ai numeri, oltre alla dimensione finanziaria c’e alla dimensione sociale”. Tra le istituzioni presenti alla cerimonia di premiazione anche il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia: “Il messaggio che viene oggi è che la legalità conviene, perché aiuta la collettività risparmiare e conviene alle imprese perché le imprese possono operare bene in un mercato concorrenziale libero. Quello che vorrei fare è semplificare le attività, noi stiamo cercando di farlo. Occorre anche aiutarle e avvicinarsi a loro con sistemi di chiarezza di visibilità: l’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione sta operando In questo senso favorendo la digitalizzazione, favorendo la semplificazione e allo stesso tempo garantendo trasparenza che è elemento essenziale perché le imprese migliori siano premiate e possano competere e invece le imprese che non si comportano bene vengano messe fuori dal mercato”.